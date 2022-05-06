ФРГ не смогла поставить Украине обещанное тяжелое вооружение

Берлин не смог поставить Украине обещанные зенитные установки Gepard, сообщает Welt со ссылкой на собеседника в украинской власти.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Поставка зенитных установок Gepard на Украину застопорилась спустя восемь дней после того, как об этом объявила министр обороны Кристин Ламбрехт. Ко вторнику федеральное правительство не смогло получить подходящие боеприпасы», — пишет издание.

Германия заявила о намерении передать Gepard украинской стороне 26 апреля. Welt называет выбор именно этих установок неожиданным, так как правительству страны было известно о нехватке снарядов к ним еще в конце февраля.

Проблема с поставками зенитных установок возникла из-за запрета Швейцарией реэкспортировать вооружение в зону боевых действий — в этой стране производятся боеприпасы для Gepard. А 23 тысячи снарядов из немецкого арсенала хватит 30-ти планируемым к поставке на Украину установкам лишь на полчаса стрельбы, отмечают собеседники газеты.