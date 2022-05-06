СNN: США предоставили Украине данные о местонахождени крейсера «Москва»

Когда в апреле Украина успешно атаковала военный корабль России с помощью противокорабельных крылатых ракет, Соединенные Штаты оказали ей некоторую помощь.
Украинские силы, заметив российский военный корабль в Черном море, позвонили своим американским контактам, чтобы подтвердить, что это действительно крейсер «Москва», сообщили CNN источники, знакомые с событиями. США ответили утвердительно и предоставили разведданные о его местонахождении.
Однако неясно, знали ли США, что Украина нанесет удар по кораблю. США не принимали участия в этом решении, пишет издание.
Корабль затонул после того, как 14 апреля в него попали две украинские крылатые ракеты.
По мнению издания, этот инцидент поднимает вопросы о красных линиях США и России, когда речь идет об американской военной поддержке Украины.
США в течение нескольких месяцев предоставляли украинским силам разведданные о передвижениях российских войск внутри Украины, в том числе перехваченные сообщения о российских планах. Вашингтон также предоставляет Украине информацию о положении на море, чтобы позволяет Киеву лучше понять угрозу, которую представляют российские корабли в Черном море.
Однако есть также четкие ограничения, чем США будут делиться, сообщили CNN несколько источников.
Например, США пока отказываются предоставлять Украине информацию о потенциальных целях внутри самой России. Разведывательные данные, которыми США делятся о передвижениях российских войск внутри Украины, могут включать в себя такие детали, как транспортные средства и типы личного состава в определенном месте. США не предоставляют Украине разведданные о местонахождении конкретных российских военачальников.