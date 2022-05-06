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19 минут назад

CNN: США предоставили разведданные, которые помогли Киеву атаковать крейсер "Москва"

Газета.Ruиещё 2

Когда в апреле Украина успешно атаковала военный корабль России с помощью противокорабельных крылатых ракет, Соединенные Штаты оказали ей некоторую помощь.

СNN: США предоставили Украине данные о местонахождени крейсера «Москва»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Украинские силы, заметив российский военный корабль в Черном море, позвонили своим американским контактам, чтобы подтвердить, что это действительно крейсер «Москва», сообщили CNN источники, знакомые с событиями. США ответили утвердительно и предоставили разведданные о его местонахождении.

Однако неясно, знали ли США, что Украина нанесет удар по кораблю. США не принимали участия в этом решении, пишет издание.

Корабль затонул после того, как 14 апреля в него попали две украинские крылатые ракеты.

По мнению издания, этот инцидент поднимает вопросы о красных линиях США и России, когда речь идет об американской военной поддержке Украины.

США в течение нескольких месяцев предоставляли украинским силам разведданные о передвижениях российских войск внутри Украины, в том числе перехваченные сообщения о российских планах. Вашингтон также предоставляет Украине информацию о положении на море, чтобы позволяет Киеву лучше понять угрозу, которую представляют российские корабли в Черном море.

Крейсер «Москва» затонул

Однако есть также четкие ограничения, чем США будут делиться, сообщили CNN несколько источников.

Например, США пока отказываются предоставлять Украине информацию о потенциальных целях внутри самой России. Разведывательные данные, которыми США делятся о передвижениях российских войск внутри Украины, могут включать в себя такие детали, как транспортные средства и типы личного состава в определенном месте. США не предоставляют Украине разведданные о местонахождении конкретных российских военачальников.

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