СNN: США предоставили Украине данные о местонахождени крейсера «Москва»

Когда в апреле Украина успешно атаковала военный корабль России с помощью противокорабельных крылатых ракет, Соединенные Штаты оказали ей некоторую помощь.

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Украинские силы, заметив российский военный корабль в Черном море, позвонили своим американским контактам, чтобы подтвердить, что это действительно крейсер «Москва», сообщили CNN источники, знакомые с событиями. США ответили утвердительно и предоставили разведданные о его местонахождении.

Однако неясно, знали ли США, что Украина нанесет удар по кораблю. США не принимали участия в этом решении, пишет издание.

Корабль затонул после того, как 14 апреля в него попали две украинские крылатые ракеты.

По мнению издания, этот инцидент поднимает вопросы о красных линиях США и России, когда речь идет об американской военной поддержке Украины.

США в течение нескольких месяцев предоставляли украинским силам разведданные о передвижениях российских войск внутри Украины, в том числе перехваченные сообщения о российских планах. Вашингтон также предоставляет Украине информацию о положении на море, чтобы позволяет Киеву лучше понять угрозу, которую представляют российские корабли в Черном море.

Однако есть также четкие ограничения, чем США будут делиться, сообщили CNN несколько источников.