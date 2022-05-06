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1 час назад

Корвет ТОФ "Гремящий" провел стрельбы комплексом "Ответ"

Российская Газетаиещё 3

Корвет "Гремящий" Тихоокеанского флота (ТОФ) произвел пуск ракеты новейшего противолодочного комплекса "Ответ" по подводной учебной цели в Японском море. Об этом "РГ" сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан 3 ранга Илья Колесников.

Корвет ТОФ "Гремящий" провел стрельбы комплексом "Ответ"
Фото: ТАССТАСС

Цель успешно поражена.

Пока шли учения, район стрельб прикрывали 15 кораблей и судов обеспечения ТОФ.

Справка "РГ"

Корабельный противолодочный ракетный комплекс "Ответ" предназначен для поражения подводных лодок. Для запуска ракет применяются универсальные пусковые установки, которые позволяют также использовать крылатые ракеты "Оникс" и "Калибр".

Армия,Илья Колесников,
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