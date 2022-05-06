Корвет ТОФ "Гремящий" провел стрельбы комплексом "Ответ"

Корвет "Гремящий" Тихоокеанского флота (ТОФ) произвел пуск ракеты новейшего противолодочного комплекса "Ответ" по подводной учебной цели в Японском море. Об этом "РГ" сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан 3 ранга Илья Колесников.
Цель успешно поражена.
Пока шли учения, район стрельб прикрывали 15 кораблей и судов обеспечения ТОФ.
Справка "РГ"
Корабельный противолодочный ракетный комплекс "Ответ" предназначен для поражения подводных лодок. Для запуска ракет применяются универсальные пусковые установки, которые позволяют также использовать крылатые ракеты "Оникс" и "Калибр".