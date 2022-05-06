Американский генерал призвал НАТО создать бригады для боев на Украине

Страны Североатлантического альянса должны сформировать пять бригад из жителей Украины для боев с Россией на территории бывшей советской республики, сообщил CNN

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бывший глава Командования специальных операций США в Европе, генерал-майор в отставке Майк Репасс.

По его словам, в НАТО приходят к мнению, что одних только поставок оружия и боеприпасов Киеву не хватит для того, чтобы помешать российской военной спецоперации.

«Нужно, чтобы США, Франция, Польша, Британия и ФРГ создали по украинскому воинскому подразделению, равноценному бригаде. У этих стран достаточно военного потенциала, поэтому они смогут сформировать украинские военные силы, оснастить их и обучить на своей территории», — сказал американский генерал.

Репасс считает, что созданные таким образом подразделения Вооруженных сил Украины смогут «сражаться по-западному», так как будут располагать совместимыми с Альянсом танками, огневой поддержкой с воздуха и средствами противовоздушной обороны.