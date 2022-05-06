США сохранили возможность беспрепятственно поставлять вооружения Украине

Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты сохраняют возможность беспрепятственно поставлять вооружения Украине. Об этом сообщает ТАСС.
"Как уже заявлял мой коллега в Министерстве обороны [США], мы сохраняем возможность беспрепятственно поставлять оружие и военную поддержку на территорию Украины", - ответил Прайс на просьбу прокомментировать заявления российских властей о том, что транспортные средства НАТО с оружием и амуницией для Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут рассматриваться как законная цель для поражения.
По его словам, США и их партнеры поставляют украинской стороне вооружения "практически на ежедневной основе". Помимо этого, добавил Прайс, сегодня Вашингтон одобрил выделение Киеву дополнительной гуманитарной помощи на $387 млн. Ранее глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров рассказал, что как только оружие Запада попадает на территорию Украины, оно становится законной целью для Вооруженных сил РФ.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников. "Газета.Ru" ведет хронику событий.