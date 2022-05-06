В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 66.24EUR 70.07
Войти в почту
37 минут назад

Госдеп: США сохраняют возможность беспрепятственно поставлять вооружения Украине

Газета.Ru

Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты сохраняют возможность беспрепятственно поставлять вооружения Украине. Об этом сообщает ТАСС.

США сохранили возможность беспрепятственно поставлять вооружения Украине
Фото: DepositphotosDepositphotos

"Как уже заявлял мой коллега в Министерстве обороны [США], мы сохраняем возможность беспрепятственно поставлять оружие и военную поддержку на территорию Украины", - ответил Прайс на просьбу прокомментировать заявления российских властей о том, что транспортные средства НАТО с оружием и амуницией для Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут рассматриваться как законная цель для поражения.

По его словам, США и их партнеры поставляют украинской стороне вооружения "практически на ежедневной основе". Помимо этого, добавил Прайс, сегодня Вашингтон одобрил выделение Киеву дополнительной гуманитарной помощи на $387 млн. Ранее глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров рассказал, что как только оружие Запада попадает на территорию Украины, оно становится законной целью для Вооруженных сил РФ.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников. "Газета.Ru" ведет хронику событий.

Армия,Нед Прайс,Сергей Лавров,Владимир Путин,НАТО,Госдеп США,
15
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители