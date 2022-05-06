США сохранили возможность беспрепятственно поставлять вооружения Украине

"Как уже заявлял мой коллега в Министерстве обороны [США], мы сохраняем возможность беспрепятственно поставлять оружие и военную поддержку на территорию Украины", - ответил Прайс на просьбу прокомментировать заявления российских властей о том, что транспортные средства НАТО с оружием и амуницией для Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут рассматриваться как законная цель для поражения.