Поставленных Киеву снарядов для "Гепардов" хватит на полчаса боев

Поставки Украине самоходных зенитных установок (САУ) Gepard, которые Берлин обещал Киеву, застопорились из-за того, что германской стороне до сих пор не удалось закупить подходящее количество снарядов для них. Проблемы возникли и с предоставлением других вооружений, пишет в четверг газета Die Welt со ссылкой на источники в украинском правительстве.

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26 апреля глава Минобороны Кристине Ламбрехт сообщила, что Германия готова поставить Украине "Гепарды". Их выбор удивил специалистов, ведь еще в конце февраля правительству ФРГ было известно о нехватке боеприпасов, поэтому изначально оно и отклонило поставки. Для 30 САУ, которые могут отправиться на Украину, в распоряжении только 23 тыс. снарядов, чего хватит лишь на полчаса боевых действий.

После изменения решения по поставкам "Гепардов" в Минобороны отметили, что власти стараются закупить подходящие боеприпасы на мировом рынке. Тщетно, как оказалось. Оригинальные снаряды для 35-миллиметровых пушек производит швейцарская фирма Oerlikon, которая принадлежит германскому концерну Rheinmetall. Проблема заключается в том, что Швейцария запрещает экспорт военных товаров в зоны конфликтов.

Застопорился процесс одобрения по поставкам Киеву и другого оружия. С 21 апреля в Федеральном совете безопасности ФРГ лежит запрос Rheinmetall по экспорту на Украину 100 БМП Marder. Источники в украинском правительстве сообщили Die Welt, что разрешение пока не получено. То же самое касается 88 танков Leopard производства Rheinmetall и 100 гаубиц от Krauss-Maffei Wegmann.