Поставленных Киеву снарядов для "Гепардов" хватит на полчаса боев

Поставки Украине самоходных зенитных установок (САУ) Gepard, которые Берлин обещал Киеву, застопорились из-за того, что германской стороне до сих пор не удалось закупить подходящее количество снарядов для них. Проблемы возникли и с предоставлением других вооружений, пишет в четверг газета Die Welt со ссылкой на источники в украинском правительстве.
26 апреля глава Минобороны Кристине Ламбрехт сообщила, что Германия готова поставить Украине "Гепарды". Их выбор удивил специалистов, ведь еще в конце февраля правительству ФРГ было известно о нехватке боеприпасов, поэтому изначально оно и отклонило поставки. Для 30 САУ, которые могут отправиться на Украину, в распоряжении только 23 тыс. снарядов, чего хватит лишь на полчаса боевых действий.
После изменения решения по поставкам "Гепардов" в Минобороны отметили, что власти стараются закупить подходящие боеприпасы на мировом рынке. Тщетно, как оказалось. Оригинальные снаряды для 35-миллиметровых пушек производит швейцарская фирма Oerlikon, которая принадлежит германскому концерну Rheinmetall. Проблема заключается в том, что Швейцария запрещает экспорт военных товаров в зоны конфликтов.
Застопорился процесс одобрения по поставкам Киеву и другого оружия. С 21 апреля в Федеральном совете безопасности ФРГ лежит запрос Rheinmetall по экспорту на Украину 100 БМП Marder. Источники в украинском правительстве сообщили Die Welt, что разрешение пока не получено. То же самое касается 88 танков Leopard производства Rheinmetall и 100 гаубиц от Krauss-Maffei Wegmann.
Как пишет издание, в связи с тем, что процесс не сдвигается с мертвой точки, украинская сторона предприняла еще одну попытку оживить его и 1 мая направила в Минобороны очередное письмо с новым списком желаемого оружия. В него вошли танки Leopard-2, противокорабельные ракеты Harpoon, танковые гаубицы PzH 2000, пусковые установки M270, беспилотники, броневики, отметила газета.