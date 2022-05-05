В пяти российских регионах рассказали о гибели военных на Украине

Власти пяти российских регионов сообщили о похоронах военнослужащих Вооруженных сил РФ, погибших во время специальной операции на Украине, пишет РБК.

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О погибших сообщили власти Забайкальского, Пермского краев, Брянской, Белгородской, Ленинградской и Омской областей. Глава администрации Читы рассказал о гибели ефрейтора Дмитрия Артемьева. Он служил по контракту в десантно-штурмовой бригаде, был командиром боевой машины пехоты — наводчиком-оператором. Военные попали под шквальный минометный огонь националистов. Молодого человека посмертно представили к ордену Мужества.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о смерти Максима Кравцова, который погиб под Изюмом. Военного посмертно наградили орденом Мужества.