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23 минуты назад

В пяти российских регионах рассказали о гибели военных на Украине

Lenta.ru

Власти пяти российских регионов сообщили о похоронах военнослужащих Вооруженных сил РФ, погибших во время специальной операции на Украине, пишет РБК.

В пяти российских регионах рассказали о гибели военных на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

О погибших сообщили власти Забайкальского, Пермского краев, Брянской, Белгородской, Ленинградской и Омской областей. Глава администрации Читы рассказал о гибели ефрейтора Дмитрия Артемьева. Он служил по контракту в десантно-штурмовой бригаде, был командиром боевой машины пехоты — наводчиком-оператором. Военные попали под шквальный минометный огонь националистов. Молодого человека посмертно представили к ордену Мужества.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о смерти Максима Кравцова, который погиб под Изюмом. Военного посмертно наградили орденом Мужества.

В Перми похоронили сержанта Михаила Борисова, который пошел служить по контракту после техникума, пишет 59.ru.

Армия,Вячеслав Гладков,Максим Кравцов,Михаил Борисов,
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