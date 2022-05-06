В Пентагоне заявили о предоставлении Киеву «полезных и релевантных» разведданных

По его словам, помощь Вашингтона носит ограниченный характер. Кирби отметил, что данные разведки Киев получает также от других стран и имеет свои возможности в данной сфере. При этом он подчеркнул, что украинские власти сами в конечном счете принимают решение, как воспользоваться полученной информацией и делать ли что-нибудь с ней.