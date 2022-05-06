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54 минуты назад

В Пентагоне заявили о предоставлении Киеву «полезных и релевантных» разведданных

Lenta.ruиещё 7

США предоставляют Украине полезные, релевантные и своевременные разведданные. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, передает РИА Новости.

В Пентагоне заявили о предоставлении Киеву «полезных и релевантных» разведданных
Фото: ReutersReuters

По его словам, помощь Вашингтона носит ограниченный характер. Кирби отметил, что данные разведки Киев получает также от других стран и имеет свои возможности в данной сфере. При этом он подчеркнул, что украинские власти сами в конечном счете принимают решение, как воспользоваться полученной информацией и делать ли что-нибудь с ней.

«Это легитимно, законно и ограниченно», — резюмировал представитель Пентагона.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российским военным известно о передаче США, НАТО и Великобританией Украине не только оружия, но и разведданных. По словам пресс-секретаря президента России, это не способствует быстрому завершению спецоперации, однако не мешает доведению ее до конца.

Вашингтон оценил заявления о передаче Киеву данных по крейсеру «Москва»

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