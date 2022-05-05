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1 час назад

В Госдуме назвали условие нанесения Россией ядерного удара

Елена Прошина

Ядерный удар со стороны РФ возможен только в качестве ответного, в рамках обороны. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в эфире радио «Комсомольская правда»

В Госдуме назвали условие нанесения Россией ядерного удара
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Что касается Российской Федерации, вы знаете, у нас это заложено только как возможность ответа на нанесенный удар», — заявил Володин.

Он добавил, что в России «это только ответ, это только в рамках обороны, если нанесут — мы ответим». При этом, единственная страна, которая применила ядерное оружие — США, а потому от них «всего ждать можно».

«Они взяли и разбомбили мирные города — Хиросиму и Нагасаки в августе, 6-го и 9-го, будет очередная годовщина. От них можно это ожидать. Потому что у них это в концепции заложено — право на превентивный удар», — отметил спикер.

Отдельно Володин напомнил, что США «вопрос безопасности нашей страны обсуждался с президентом США» и он не «услышал Россию».

«Этот вопрос обсуждался с главами других государств, где мы, обращаясь к ним, просили: давайте сядем за стол переговоров и решим все вопросы. Потому что Украина не самостоятельная. Президент не самостоятельный. Суверенитет потерян», — сказал спикер Госдумы.

В Госдуме предложили нанести ядерный удар по США

Армия,Вячеслав Володин,Госдума,
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