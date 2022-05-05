В Госдуме назвали условие нанесения Россией ядерного удара

Ядерный удар со стороны РФ возможен только в качестве ответного, в рамках обороны. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в эфире радио «Комсомольская правда»
«Что касается Российской Федерации, вы знаете, у нас это заложено только как возможность ответа на нанесенный удар», — заявил Володин.
Он добавил, что в России «это только ответ, это только в рамках обороны, если нанесут — мы ответим». При этом, единственная страна, которая применила ядерное оружие — США, а потому от них «всего ждать можно».
«Они взяли и разбомбили мирные города — Хиросиму и Нагасаки в августе, 6-го и 9-го, будет очередная годовщина. От них можно это ожидать. Потому что у них это в концепции заложено — право на превентивный удар», — отметил спикер.
Отдельно Володин напомнил, что США «вопрос безопасности нашей страны обсуждался с президентом США» и он не «услышал Россию».
«Этот вопрос обсуждался с главами других государств, где мы, обращаясь к ним, просили: давайте сядем за стол переговоров и решим все вопросы. Потому что Украина не самостоятельная. Президент не самостоятельный. Суверенитет потерян», — сказал спикер Госдумы.