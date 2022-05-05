В Госдуме назвали условие нанесения Россией ядерного удара

Ядерный удар со стороны РФ возможен только в качестве ответного, в рамках обороны. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в эфире радио «Комсомольская правда»

«Что касается Российской Федерации, вы знаете, у нас это заложено только как возможность ответа на нанесенный удар», — заявил Володин.

Он добавил, что в России «это только ответ, это только в рамках обороны, если нанесут — мы ответим». При этом, единственная страна, которая применила ядерное оружие — США, а потому от них «всего ждать можно».