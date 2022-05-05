СК установил еще двух причастных к обстрелам населения Донбасса командиров ВСУ

"В рамках расследования уголовных дел о жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов Следственный комитет России установил причастность к этим преступлениям еще двух должностных лиц. Это начальник штаба - первый заместитель командира 25-й отдельной парашютно-десантной бригады Вооруженных сил Украины полковник Андрей Качанов и командир 23-го отдельного мотопехотного батальона 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ майор Дмитрий Довбий", - говорится в сообщении.

Кроме того, следствие установило, что ряд украинских командиров и их заместителей, которые уже являются фигурантами уголовных дел, совершили еще ряд преступлений против жителей Донбасса в период с 2 по 5 мая 2022 года. По данным следствия, во исполнение приказа Качанова командир 2-го парашютно-десантного батальона 25-й отдельной парашютно-десантной бригады ВСУ Виталий Сущенко и подчиненные ему военнослужащие обстреливали из артиллерийских орудий Кировский район Донецка. Командир 23-го отдельного мотопехотного батальона 56-й отдельной мотопехотной бригады майор Дмитрий Довбий руководил обстрелами Куйбышевского района Донецка. Командир 56-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины полковник Игорь Иванов и его заместитель подполковник Дмитрий Герасименко отдали своим подчиненным преступные приказы об артиллерийских обстрелах Петровского района города Донецка. В результате этих обстрелов погиб один мирный житель, получили ранения 10 человек, в том числе трое несовершеннолетних, повреждены 40 жилых домов, здание медчасти в исправительной колонии и жилой дом.