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57 минут назад

СК РФ установил еще двух командиров ВСУ, причастных к обстрелам населения Донбасса

ТАССиещё 2

Следственный комитет установил еще двух командиров ВСУ, которые причастны к обстрелам гражданского населения Донбасса. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК РФ.

СК установил еще двух причастных к обстрелам населения Донбасса командиров ВСУ
Фото: flickr.comflickr.com

"В рамках расследования уголовных дел о жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов Следственный комитет России установил причастность к этим преступлениям еще двух должностных лиц. Это начальник штаба - первый заместитель командира 25-й отдельной парашютно-десантной бригады Вооруженных сил Украины полковник Андрей Качанов и командир 23-го отдельного мотопехотного батальона 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ майор Дмитрий Довбий", - говорится в сообщении.

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Кроме того, следствие установило, что ряд украинских командиров и их заместителей, которые уже являются фигурантами уголовных дел, совершили еще ряд преступлений против жителей Донбасса в период с 2 по 5 мая 2022 года. По данным следствия, во исполнение приказа Качанова командир 2-го парашютно-десантного батальона 25-й отдельной парашютно-десантной бригады ВСУ Виталий Сущенко и подчиненные ему военнослужащие обстреливали из артиллерийских орудий Кировский район Донецка. Командир 23-го отдельного мотопехотного батальона 56-й отдельной мотопехотной бригады майор Дмитрий Довбий руководил обстрелами Куйбышевского района Донецка. Командир 56-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины полковник Игорь Иванов и его заместитель подполковник Дмитрий Герасименко отдали своим подчиненным преступные приказы об артиллерийских обстрелах Петровского района города Донецка. В результате этих обстрелов погиб один мирный житель, получили ранения 10 человек, в том числе трое несовершеннолетних, повреждены 40 жилых домов, здание медчасти в исправительной колонии и жилой дом.

В СК также отметили, что командир 24-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины полковник Сергей Поступальский, начальник штаба - первый заместитель командира 24-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины полковник Роман Мамавко, начальник штаба - первый заместитель командира самоходного артиллерийского дивизиона бригадной артиллерийской группы 24-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины лейтенант Николай Янчий и другие военнослужащие 24-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины произвели массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в Первомайске, Ирмино, Миусинске, Стаханове, Рубежном, Попасной, а также населенных пунктах Калиново, Михайловка и Южная Ломоватка Луганской Народной Республики. В результате погибли три мирных жителя, в том числе настоятель храма Архистратига Михаила отец Парфений, еще трое гражданских лиц получили ранения, повреждены несколько зданий яслей-садов, школа, ряд газопроводов, линии электропередачи, более 78 жилых домов.

"В отношении Качанова, Довбия, Сущенко, Иванова, Герасименко, Поступальского, Мамавко и Янчего возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ"). Также следствием зафиксированы следы многочисленных обстрелов 2-5 мая украинскими силовиками населенных пунктов Донецк, Мариуполь, Павловка, Нескучное, Макеевка, Петровский, Старомихайловка, Степное, Егоровка, Еленовка, Павловка Донецкой Народной Республики", - заключили в СК.

Армия,Игорь Иванов,Дмитрий Герасименко,Следственный комитет,
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