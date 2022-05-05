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22 минуты назад

Италия поставит Украине системы ПВО, противотанковое вооружение и миномёты

News.ru

Италия приняла решение о предоставлении Украине военной помощи, куда войдут системы ПВО ближнего радиуса, миномёты и артиллерийские снаряды, сообщил глава Минобороны страны Лоренцо Гуэрини. Он отметил, что власти разработали два документа, которые регламентируют тип и количество поставляемого Киеву оружия, пишет РИА Новости.

Италия поставит Украине системы ПВО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Итальянская помощь, чьи технические детали засекречены, предусматривает противотанковое вооружение, системы ПВО ближнего радиуса, миномёты, артиллерийские снаряды, приборы связи и средства индивидуальной защиты и наборы для выживания, — сказал министр.

Италия поставит Украине установки по нейтрализации огневых точек

Гуэрини выступил 5 мая с сообщением на совместном заседании комиссий по обороне Сената и Палаты депутатов, посвященном ситуации на Украине. По его словам, итальянскими властями были разработаны два межведомственных декрета за подписью главы Минобороны, глав МИД и Минфина. Они «определили тип и количество военных систем и средств для поддержки и укреплений оборонительных усилий Украины».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон пообещал своему коллеге Владимиру Зеленскому увеличить поставки вооружения на Украину. В ходе телефонной беседы французский лидер также заявил о намерении усилить гуманитарную поддержку украинской стороны.

До этого Макрон заверил, что Париж направит Украине 155-мм самоходные артиллерийские установки «Цезарь» (Caesar). При этом он не уточнил, какое именно количество этой техники будет поставлено Киеву. Решение было принято совместно с канцлером Германии Олафом Шольцем.

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