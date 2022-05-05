Российский спецназ уничтожил лидера ячейки теробороны Украины в Харьковской области

Российские спецназовцы ликвидировали в Харьковской области лидера ячейки территориальной обороны Украины. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии. В ведомстве рассказали, что диверсанты ответили отказом на предложение спецназа сдаться, после чего были уничтожены.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В сообщении пресс-службы Росгвардии говорится, что спецназ заметил противника во время разведывательно-поисковых мероприятий. Группа неизвестных людей была без опознавательных знаков и скрытно продвигалась по лесу в сторону позиций Российской армии.

«На предложение сдаться диверсанты не отреагировали и открыли огонь. При попытке прорыва спецназовцы заблокировали противника с флангов, после чего уничтожили ответным огнем диверсионную группу во главе с командиром», — уточнили в ведомстве.