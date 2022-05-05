В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 66.24EUR 70.07
Войти в почту
1 час назад

Российский спецназ уничтожил лидера ячейки теробороны Украины в Харьковской области

Daily Storm

Российские спецназовцы ликвидировали в Харьковской области лидера ячейки территориальной обороны Украины. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии. В ведомстве рассказали, что диверсанты ответили отказом на предложение спецназа сдаться, после чего были уничтожены.

Российский спецназ уничтожил лидера ячейки теробороны Украины в Харьковской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В сообщении пресс-службы Росгвардии говорится, что спецназ заметил противника во время разведывательно-поисковых мероприятий. Группа неизвестных людей была без опознавательных знаков и скрытно продвигалась по лесу в сторону позиций Российской армии.

«На предложение сдаться диверсанты не отреагировали и открыли огонь. При попытке прорыва спецназовцы заблокировали противника с флангов, после чего уничтожили ответным огнем диверсионную группу во главе с командиром», — уточнили в ведомстве.

Когда перестрелка закончилась, российские спецназовцы обнаружили на прилегающей местности тренировочный лагерь территориальной обороны Украины. В частности, там находились позиции для пристрелки оружия, места для ночного отдыха, а также хранились несколько комплектов боевой экипировки.

Армия,Росгвардия,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители