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9 минут назад

Военный ДНР рассказал об отсутствии мотивации в рядах ВСУ

Парламентская газета

Украинские националисты находятся «не у себя дома» в Донбассе, им не стоит рассчитывать на победу. Об этом телеканалу «360» заявил командир второго батальона 9-го полка Народной милиции ДНР.

Военный ДНР рассказал об отсутствии мотивации в рядах ВСУ
Фото: globallookpressgloballookpress

Он отметил, что донецкие ополченцы гуманно обращаются с пленными украинскими военными. По его словам, военные 9-го полка взяли в плен более 1000 украинских солдат, но ни одного из них не тронули пальцем, а нуждающимся оказали помощь.

Командир донецкого полка обратил внимание, что украинские националисты не отличились таким поведением, поскольку ополченцы находили на освобожденных территориях много своих погибших товарищей со следами пыток.

В разговоре с корреспондентом «360» военный подтвердил, что армия Украины получила очень современные виды вооружения, которых у нее раньше не было.

«Но это им не поможет, хотя бы по одной простой причине. Они не у себя дома, они не с той мотивацией, с которой мои солдаты здесь», — сказал он.

Как передает военкор «Царьграда» Анастасия Антонова, российские бойцы из батальона «Восток» спасли брошенных пожилых людей из Мариуполя, некоторые из которых не могли передвигаться самостоятельно.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Мариуполь находится под контролем российских военных. Он обратил внимание, что остатки группировки ВСУ на территории «Азовстали» надежно заблокированы по всему периметру завода.

С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию на Украине, целью которой является демилитаризация и денацификация страны. Такое решение было принято после просьб глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) о помощи в связи с обстрелами украинских силовиков.

Армия,Сергей Шойгу,Минобороны России,
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