Италия поставит Украине установки по нейтрализации огневых точек

Италия продолжит оказывать военную поддержку Украине, в том числе снабжая установками по нейтрализации огневых точек. Об этом заявил в четверг министр обороны республики Лоренцо Гуэрини, выступая на совместном заседании комиссий по обороне обеих палат национального парламента.
"На основании закона и развития ситуации "на земле" Италия продолжит оказывать поддержку Украине в ее оборонительных целях от России, в том числе снабжая установками по нейтрализации огневых точек"", - приводит его слова агентство ANSA.