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49 минут назад

Италия поставит Украине установки по нейтрализации огневых точек

ТАСС

Италия продолжит оказывать военную поддержку Украине, в том числе снабжая установками по нейтрализации огневых точек. Об этом заявил в четверг министр обороны республики Лоренцо Гуэрини, выступая на совместном заседании комиссий по обороне обеих палат национального парламента.

Италия поставит Украине установки по нейтрализации огневых точек
Фото: globallookpressgloballookpress

"На основании закона и развития ситуации "на земле" Италия продолжит оказывать поддержку Украине в ее оборонительных целях от России, в том числе снабжая установками по нейтрализации огневых точек"", - приводит его слова агентство ANSA.

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