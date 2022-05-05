В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 69.42EUR 72.78
Войти в почту
54 минуты назад

Российские военные захватили украинский Т-64 с редкими пулями

Lenta.ru

Российские военные захватили украинский танк Т-64БМ в ходе наступления в направлении города Красный Лиман. В боекомплект машины входят зажигательные пули МДЗ-М, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Российские военные захватили украинский Т-64 с редкими пулями
Фото: ВикипедияВикипедия

Патроны МДЗ-М с зажигательной пулей мгновенного действия входят в боекомплект танкового крупнокалиберного пулемета НСВТ. Отмечается, что после попадания пули МДЗ-М самовоспламеняются и поджигают небронированную технику.

Т-64БМ разработали на основе советского танка Т-64Б, который представили в 1976 году. Модернизированный танк получил новый прицельный комплекс, динамическую защиту «Нож» и комплекс управляемого вооружения.

В апреле в публикации «Российской газеты» оценили возможности танков Т-72, которые Польша направила Украине.

Ранее в том же месяце в ходе спецоперации в Донбассе заметили модернизированный танк Т-90М с покрытием, которое снижает заметность.

В марте в публикации Defense News сообщили, что танки украинского производства бесполезны в Пакистане. Двигатели танков приспособлены для работы с определенным сортом смазочного масла.

Армия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители