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1 час назад

Российская армия уничтожила более 600 украинских националистов

Lenta.ru

Артиллеристы Вооруженных сил России в течение ночи уничтожили более 600 украинских националистов. Об этом заявил в четверг, 5 мая, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Российская армия за ночь уничтожила более 600 украинских националистов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Представитель ведомства уточнил, что российской армии также удалось поразить 32 украинских пункта управления, пять складов и 51 позицию артиллерии.

Конашенков добавил, что также была уничтожена 61 единица украинского вооружения и военной техники.

3 мая Минобороны отчиталось об уничтожении почти 200 националистов на Украине.

Отмечалось, что тогда российские артиллерийские подразделения поразили 11 пунктов управления и 54 огневые позиции ВСУ. Также уничтожено два склада горюче-смазочных материалов и 342 опорных пункта.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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