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1 час назад

В России отреагировали на сообщения о гибели военных из-за разведданных США

Lenta.ru

Сообщения о гибели российских военных из-за передачи США разведданных Украине в очередной раз подтверждают предположения о том, кто несет ответственность за шаги против России, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

В России отреагировали на сообщения о гибели военных из-за разведданных США
Фото: REUTERS REUTERS

Новое доказательство

Ранее стало известно, что Вашингтон передал Киеву разведывательные данные, которые привели к гибели российских военных. Такую информацию опубликовала газета The New York Times (NYT) со ссылкой на высокопоставленных американских должностных лиц. В NYT утверждают, что США передают Украине информацию о событиях в районах боевых действий в режиме онлайн, эта информация якобы включает детали перемещений российских военных.

«Преступная деятельность»

В беседе с «Лентой.ру» член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин отметил, что передача разведывательных данных для Киева со стороны Вашингтона не является «чем-то новым».

«Этой преступной деятельностью американцы занимаются давно — США давно снабжают украинские вооруженные силы разведывательной информацией», — считает он.

Владимир Козин убежден, что сегодня есть все основания полагать, что вмешательство Соединенных Штатов на Украине будет только усиливаться.

«Можно ожидать дальнейшего вмешательства США в эту третью агрессию Украины, которую Киев развязал 14 февраля этого года, за 10 дней до наших ответных действия. Судя по тем решениям, которые принимаются на уровне Белого дома и Конгресса США, такое вооруженное вмешательство американцев и НАТО в целом будет усиливаться. Об этом говорят и поставки тяжелых видов вооружений, и огромные денежные средства, которые выделяются», — заключил военный эксперт.

27 апреля США сняли ряд ограничений на передачу разведывательных данных Украине. По сообщениям американских изданий предполагается, что расширение обмена разведданными поможет Украине «защищать и потенциально возвращать территории».

Армия,Владимир Козин,Григорий Карасин,Академия военных наук,НАТО,Конгресс США,Совет Федерации,
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