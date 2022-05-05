Разведка Южной Кореи расширила области сотрудничества с НАТО

Южная Корея расширила области сотрудничества с Североатлантическим альянсом и стала первым азиатским государством-членом Центра передового опыта совместной киберзащиты НАТО (CCDCOE). Об этом пишет агентство Yonhap.

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Национальная разведывательная служба Сеула (NIS) заявила, что планирует «усилить возможности реагирования страны на киберугрозы» до высшего уровня. Корейская разведка подала заявку на вступление в CCDCOE еще в 2019 году. Теперь в Центре киберзащиты 32 участника, 27 из которых также являются членами НАТО.