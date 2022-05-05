В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 69.42EUR 72.78
Войти в почту
28 минут назад

Разведка Южной Кореи расширила области сотрудничества с НАТО

Lenta.ru

Южная Корея расширила области сотрудничества с Североатлантическим альянсом и стала первым азиатским государством-членом Центра передового опыта совместной киберзащиты НАТО (CCDCOE). Об этом пишет агентство Yonhap.

Разведка Южной Кореи расширила области сотрудничества с НАТО
Фото: REUTERS REUTERS

Национальная разведывательная служба Сеула (NIS) заявила, что планирует «усилить возможности реагирования страны на киберугрозы» до высшего уровня. Корейская разведка подала заявку на вступление в CCDCOE еще в 2019 году. Теперь в Центре киберзащиты 32 участника, 27 из которых также являются членами НАТО.

7 апреля на пресс-конференции в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс планирует расширить контакты со странами-партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе (Японией, Южной Кореей и Новой Зеландией). Альянс также расширит поддержку Грузии на фоне российской специальной военной операции на Украине.

Армия,Йенс Столтенберг,НАТО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители