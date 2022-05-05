Литва исчерпала возможности снабжать Киев оружием

Командующий литовской армией генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис признал, что страна исчерпала собственные возможности по снабжению Украины оружием и военным снаряжением. Об этом он заявил в интервью изданию 15min.lt. По его словам, Вильнюс поменяет формат оказания военной помощи Украине.

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"Литва к настоящему времени передала Украине практически все возможное из своих военных ресурсов. Теперь будем применять иной вариант", - отметил генерал.

Новый формат оказания военной помощи подразумевает закупку оружия у других стран для последующей передачи Киеву, отметил Рупшис.

Немецкая исследовательская компания Forsa ранее провела в Германии опрос и выяснила, что жители стали меньше поддерживать поставки ФРГ наступательного и тяжелого вооружения Украине.

Согласно данным агентства, этот показатель за месяц снизился с 55% до 46%. При этом доля тех, кто выступает против таких поставок, в начале апреля выросла с 33% до 44%. Среди тех, кто поддерживает поставки вооружения на Украину, больше всего сторонников партии "Союз90/Зеленые" (66%) и Христианско-демократического союза (62%).