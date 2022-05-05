ВС России уничтожили авиатехнику Украины на аэродроме под Кировоградом

«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России уничтожены: в районе Кировограда авиационная техника на военном аэродроме «Канатово», в городе Николаев крупный склад боеприпасов и в районе Жовтневое Николаевской области хранилище топлива для украинской военной техники», — сказал он.

По его словам, также поражён передовой пункт управления 17-й отдельной танковой бригады Украины, четыре района сосредоточения живой силы и военной техники, а также два склада военно-технического имущества на военном аэродроме в районе Краматорска.