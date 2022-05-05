Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ходе спецоперации уничтожили три украинских самолета - Су-24, Су-25 и Су-27. Об этом сообщил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе три самолета Воздушных сил Украины: один Су-24 в районе острова Змеиный, один Су-27 в районе населенного пункта Ингулец Херсонской области и один Су-25 в районе населенного пункта Кошевое Днепропетровской области", - сказал он.

Конашенков добавил, что в течение ночи уничтожены 14 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Вербовка, Великая Камышеваха, Бражковка, Веселое, Перемога, Великие Проходы Харьковской области, Барвинок Херсонской области, а также в районе населенных пунктов Авдеевка, Доля и Каменка ДНР и у Северодонецка ЛНР. В том числе сбит один Bayraktar TB2 в районе острова Змеиный. Кроме того, по словам Конашенкова, ВС РФ перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня "Смерч" у населенных пунктов Тарасовка и Васильевка.

Уничтожение передового пункта ВСУ

Российские военные уничтожили передовой пункт управления 17-й отдельной танковой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и два склада на военном аэродроме в районе Краматорска, сообщил представитель Минобороны.

"Поражен передовой пункт управления 17-й отдельной танковой бригады ВСУ, четыре района сосредоточения живой силы и военной техники, а также два склада военно-технического имущества на военном аэродроме в районе Краматорска", - сказал Конашенков.

ВКС России высокоточными ракетами уничтожили авиационную технику на аэродроме Канатово, склад боеприпасов и хранилище топлива в Николаевской области, сообщил генерал-майор.

"Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России уничтожены: в районе Кировограда авиационная техника на военном аэродроме Канатово, в городе Николаев крупный склад боеприпасов и в районе Жовтневое Николаевской области хранилище топлива для украинской военной техники", - заявил он.

Авиация ВКС России в течение ночи поразила 93 района сосредоточения живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины, сообщил представитель Минобороны.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение ночи поражено 93 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники", - сказал он.

Действия Сухопутных войск

Ракетные войска Сухопутных войск РФ в ходе спецоперации за минувшую ночь поразили шесть объектов ВСУ, в том числе пусковые установки комплекса "Точка-У", заявил Конашенков.

"Ракетными войсками в течение ночи поражены два пункта управления ВСУ, артиллерийская батарея на огневой позиции, а также две пусковые установки и одна транспортно-заряжающая машина тактического ракетного комплекса "Точка-У", - сказал он.

По его словам, артиллерийские подразделения поразили 32 пункта управления, пять складов с боеприпасами, 403 опорных пункта, района сосредоточения живой силы и военной техники, а также 51 позицию украинской артиллерии. Уничтожены свыше 600 националистов и 61 единица вооружения и военной техники.

Вооруженные силы России с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожили 149 самолетов, 726 беспилотных летательных аппаратов (БЛА), 2 834 танка и бронемашины ВСУ, а также 325 установок реактивных систем залпового огня, сообщил генерал-майор.