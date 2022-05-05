В Белгородской области сообщили об обстреле сел со стороны Украины

Украинские вооруженные силы обстреляли села Журавлевка и Нехотеевка в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

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«Идет обстрел со стороны Украины Журавлевки и Нехотеевки», - написал губернатор.

По его словам, в результате обстрелов пострадавших нет. В Нехотеевке разрушен дом и гараж. Обстрелы продолжаются.

Села Журавлевка и Нехотеевка в Белгородской области уже подвергались обстрелу 26 апреля. Тогда Вячеслав Гладков сообщал, что в Журавлевке пострадали 14 домов. На некоторых участках повреждены заборы, в некоторых домах разбиты окна и крыши. В Нехотеевке снаряды задели четыре дома и две машины, а также два амбара для хранения зерновых культур.