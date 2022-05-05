В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 69.42EUR 72.78
Войти в почту
8 минут назад

В Белгородской области сообщили об обстреле сел со стороны Украины

Украинские вооруженные силы обстреляли села Журавлевка и Нехотеевка в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

В Белгородской области сообщили об обстреле сел со стороны Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Идет обстрел со стороны Украины Журавлевки и Нехотеевки», - написал губернатор.

По его словам, в результате обстрелов пострадавших нет. В Нехотеевке разрушен дом и гараж. Обстрелы продолжаются.

Села Журавлевка и Нехотеевка в Белгородской области уже подвергались обстрелу 26 апреля. Тогда Вячеслав Гладков сообщал, что в Журавлевке пострадали 14 домов. На некоторых участках повреждены заборы, в некоторых домах разбиты окна и крыши. В Нехотеевке снаряды задели четыре дома и две машины, а также два амбара для хранения зерновых культур.

В ночь на 2 мая губернатор сообщил, что в Белгороде произошло два «сильных разрыва», никто не пострадал. Местные жители публиковали в соцсетях видео, на которых были видны взрывы в небе. Позже Гладков пояснил, что произошедшие ночью взрывы были связаны с действиями российской военной авиации в рамках операции на Украине.

Армия,Происшествия,Вячеслав Гладков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители