США направляли в Литву команду киберподразделения

США провели в Литве трехмесячную операцию киберподразделения Cyber National Mission Force на фоне «усилившихся хакерских атак России». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

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«Наше развертывание в Литве было напрямую связано с продолжающимся кризисом на Украине», - заявил глава Cyber National Mission Force генерал-майор Джо Хартман.

По его словам, из-за усилившихся киберугроз прибалтийским странам со стороны России миссия подразделения в Литве началась раньше запланированного времени. Операция продолжалась три месяца и уже завершилась.

Заместитель министра обороны Литвы Маргирис Абукевичус заявил, что миссия «предоставила участникам множество разведывательных данных и навыков».

Ранее США направили аналогичную миссию на Украину, но в феврале отозвали ее. При этом, по словам Хартмана, американские киберспециалисты ежедневно общаются с украинскими официальными лицами.

По словам командующего, обе операции ограничивались «дружественными сетями», намерения атаковать Россию у миссии не было.