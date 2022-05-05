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13 минут назад

США направляли в Литву команду киберподразделения

Вероника Полынина

США провели в Литве трехмесячную операцию киберподразделения Cyber National Mission Force на фоне «усилившихся хакерских атак России». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

США направляли в Литву команду киберподразделения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Наше развертывание в Литве было напрямую связано с продолжающимся кризисом на Украине», - заявил глава Cyber National Mission Force генерал-майор Джо Хартман.

По его словам, из-за усилившихся киберугроз прибалтийским странам со стороны России миссия подразделения в Литве началась раньше запланированного времени. Операция продолжалась три месяца и уже завершилась.

Заместитель министра обороны Литвы Маргирис Абукевичус заявил, что миссия «предоставила участникам множество разведывательных данных и навыков».

Ранее США направили аналогичную миссию на Украину, но в феврале отозвали ее. При этом, по словам Хартмана, американские киберспециалисты ежедневно общаются с украинскими официальными лицами.

По словам командующего, обе операции ограничивались «дружественными сетями», намерения атаковать Россию у миссии не было.

24 февраля после начала спецоперации России на Украине президент США Джо Байден сообщал о разведданных, которые якобы свидетельствуют о подготовке кибератак со стороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Байдена, отметил, что Россия «бандитизмом не занимается».

Армия,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,
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