СМИ: в Приднестровье нейтрализовали беспилотник со взрывчаткой

В Приднестровье удалось нейтрализовать беспилотник со взрывчаткой. Предположительно, он был запущен с территории Украины. Об этом сообщает Радио Sputnik.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как рассказал глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев, опасность террористических актов в республике сохраняется.

«Сохраняется красный, повышенный код террористической угрозы. Удалось нейтрализовать беспилотник, который летел со взрывчаткой в направлении радиотелецентра «Маяк». Мы минимизировали эту угрозу, но опасность террористических актов сохраняется, поэтому мы находимся в отмобилизованном состоянии», — отметил Игнатьев.

Предположительно, дрон был запущен с территории Украины, в шести километрах от границы с Приднестровьем.