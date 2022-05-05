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39 минут назад

СМИ: в Приднестровье нейтрализовали беспилотник со взрывчаткой

Елена Прошина

В Приднестровье удалось нейтрализовать беспилотник со взрывчаткой. Предположительно, он был запущен с территории Украины. Об этом сообщает Радио Sputnik.

СМИ: в Приднестровье нейтрализовали беспилотник со взрывчаткой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как рассказал глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев, опасность террористических актов в республике сохраняется.

«Сохраняется красный, повышенный код террористической угрозы. Удалось нейтрализовать беспилотник, который летел со взрывчаткой в направлении радиотелецентра «Маяк». Мы минимизировали эту угрозу, но опасность террористических актов сохраняется, поэтому мы находимся в отмобилизованном состоянии», — отметил Игнатьев.

Предположительно, дрон был запущен с территории Украины, в шести километрах от границы с Приднестровьем.

Напомним, 3 мая в непризнанной республике был предотвращен теракт с помощью беспилотника со взрывчаткой. Аппарат направлялся в район Приднестровского радиотелецентра в поселке Маяк. Беспилотник нес 2 кг пластита и пятилитровую емкость с зажигательной смесью. Привести в действие взрывное устройство планировалось дистанционно с помощью радиосигнала.

Армия,Происшествия,Виталий Игнатьев,
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