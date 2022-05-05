СМИ: в Приднестровье нейтрализовали беспилотник со взрывчаткой

В Приднестровье удалось нейтрализовать беспилотник со взрывчаткой. Предположительно, он был запущен с территории Украины. Об этом сообщает Радио Sputnik.
Как рассказал глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев, опасность террористических актов в республике сохраняется.
«Сохраняется красный, повышенный код террористической угрозы. Удалось нейтрализовать беспилотник, который летел со взрывчаткой в направлении радиотелецентра «Маяк». Мы минимизировали эту угрозу, но опасность террористических актов сохраняется, поэтому мы находимся в отмобилизованном состоянии», — отметил Игнатьев.
Предположительно, дрон был запущен с территории Украины, в шести километрах от границы с Приднестровьем.
Напомним, 3 мая в непризнанной республике был предотвращен теракт с помощью беспилотника со взрывчаткой. Аппарат направлялся в район Приднестровского радиотелецентра в поселке Маяк. Беспилотник нес 2 кг пластита и пятилитровую емкость с зажигательной смесью. Привести в действие взрывное устройство планировалось дистанционно с помощью радиосигнала.