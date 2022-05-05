Мирные жители рассказали подробности о выходе с «Азовстали»

Вышедшие с предприятия «Азовсталь» в Мариуполе мирные граждане рассказали РИА «Новости», что украинские бойцы спонтанно выбирали людей, которые смогут воспользоваться гуманитарными коридорами.
«Спустились к нам в подвал, ткнули в меня и других пальцем, сказали брать вещи и идти за ними. А там еще половина людей осталась, человек 15», - сказал один из освобожденных.
Он также сообщил, что перед выходом бойцы обыскивали всех мирных граждан, чтобы те не вынесли с собой фото или видео, сделанные внутри завода.
Один из собеседников агентства заявил, что находящиеся на «Азовстали» члены украинской военной группировки никем не управляются и не подчиняются Киеву.
«Говорили, что Киев и Зеленский далеко, ничего он не решает и не сможет, даже если бы захотел. Одна надежда у них на американцев или англичан», - сообщил один из вышедших с завода.
Ранее министерство обороны РФ сообщило, что откроет гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей Мариуполя с «Азовстали» еще на три дня - 5,6 и 7 мая с 8.00 до 18.00 по московскому времени.