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1 час назад

Мирные жители рассказали подробности о выходе с «Азовстали»

Вероника Полынина

Вышедшие с предприятия «Азовсталь» в Мариуполе мирные граждане рассказали РИА «Новости», что украинские бойцы спонтанно выбирали людей, которые смогут воспользоваться гуманитарными коридорами.

Мирные жители рассказали подробности о выходе с «Азовстали»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Спустились к нам в подвал, ткнули в меня и других пальцем, сказали брать вещи и идти за ними. А там еще половина людей осталась, человек 15», - сказал один из освобожденных.

Он также сообщил, что перед выходом бойцы обыскивали всех мирных граждан, чтобы те не вынесли с собой фото или видео, сделанные внутри завода.

Один из собеседников агентства заявил, что находящиеся на «Азовстали» члены украинской военной группировки никем не управляются и не подчиняются Киеву.

«Говорили, что Киев и Зеленский далеко, ничего он не решает и не сможет, даже если бы захотел. Одна надежда у них на американцев или англичан», - сообщил один из вышедших с завода.

Ранее министерство обороны РФ сообщило, что откроет гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей Мариуполя с «Азовстали» еще на три дня - 5,6 и 7 мая с 8.00 до 18.00 по московскому времени.

Армия,Минобороны России,
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