США передали Украине разведданные, которые привели к гибели российских офицеров. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников, передает РИА «Новости».

По словам источников, США передают Киеву информацию о происходящем на поле боя в режиме реального времени. В частности, разведданные включают информацию о местонахождении мобильного штаба российской армии, который постоянно перемещается.

«Украинские официальные лица объединили эти данные с собственной разведывательной информацией, включая перехваченные сообщения... для проведения артиллерийских обстрелов и других атак, в результате которых были убиты российские офицеры», - пишет газета.