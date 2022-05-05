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25 минут назад

СМИ: США передали Украине разведданные для уничтожения офицеров РФ

Вероника Полынина

США передали Украине разведданные, которые привели к гибели российских офицеров. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников, передает РИА «Новости».

По словам источников, США передают Киеву информацию о происходящем на поле боя в режиме реального времени. В частности, разведданные включают информацию о местонахождении мобильного штаба российской армии, который постоянно перемещается.

«Украинские официальные лица объединили эти данные с собственной разведывательной информацией, включая перехваченные сообщения... для проведения артиллерийских обстрелов и других атак, в результате которых были убиты российские офицеры», - пишет газета.

Названо число гражданских на «Азовстали»

Источники не смогли назвать точное число погибших российских офицеров. Они также обратили внимание, что Вашингтон выступает против передачи Киеву данных о наиболее высокопоставленных членах российского военного руководства, поэтому не все удары по позициям РФ осуществляются при поддержке США.

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