СМИ: от мирных граждан с «Азовстали» скрывали информацию о гумкоридорах

Мирные граждане, покинувшие «Азовсталь» через гуманитарные коридоры, ничего не знали о готовящейся эвакуации. Об этом агентству РИА «Новости» заявил представитель российского межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам представителя штаба, украинская военная группировка на «Азовстали» скрывала от мирных жителей информацию и о подготовке эвакуации, и об открывшихся гуманитарных коридорах.

«Боевики «Азова» никакой информации о происходящем в Мариуполе им не доводили», - сказал представитель штаба.

Российская сторона предполагает, что на предприятии могут находиться еще около 200 мирных жителей. Ситуацию на «Азовстали» представитель штаба назвал сложной.

«Несмотря на успех реализованной 1 мая при поддержке генсека ООН инициативы президента России по вызволению с территории «Азовстали» более сотни удерживавшихся националистами мирных граждан, ситуация там продолжает оставаться сложной. <...> Прежде всего, это обусловлено тем, что в подземных помещениях предприятия нацистами «Азова» могут насильно удерживаться еще более 200 мирных граждан, включая женщин, детей и стариков», - сказал представитель гуманитарного штаба.