От эмбарго на поставку российских энергоносителей пострадает сам ЕС, а Москва сможет торговать на азиатских рынках, пишет британская пресса.

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Как пишет Daily Express, «в Брюсселе рассчитывают, что запрет на поставки всей российской нефти в Европу нанесет сокрушительный удар по российской экономике». Однако, подчеркивает издание, Россия «продолжает торговать с восточными партнерами». При этом «расширение сети нефтяных и газопроводов в Азию» ведет к значительному увеличению прибыли, передает РИА «Новости».

Daily Express указывает на уже работающие и будущие российские газопроводы в Китай и страны Восточной Азии, покупку российской нефти Индией, Японией и Южной Кореей, экспорт СПГ в Пакистан. Эти сделки позволят Москве смягчить сокращение экономических связей с Европой.