NYT: полученные Киевом от США разведданные способствовали гибели офицеров РФ

Предоставленные Вашингтоном Киеву разведданные привели к гибели российских офицеров, однако при этом США выступают против передачи на Украину данных о «наиболее высокопоставленных» членах военного руководства России.

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Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских должностных лиц.

Отмечается, что Вашингтон тайно передаёт Киеву информацию в режиме реального времени о происходящем на поле боя, в том числе детали перемещений российских войск после второй фазы спецоперации.

«Украинские официальные лица объединили эти данные с собственной разведывательной информацией, включая перехваченные сообщения... для проведения артиллерийских обстрелов и других атак, в результате которых были убиты российские офицеры», — говорится в публикации.

Источники издания не стали называть точное число погибших российских военных, однако отметили, что не все удары украинской армии по позициям ВС России были нанесены при поддержке США.

В апреле американский президент Джо Байден заявил, что Вашингтон продолжит передавать Киеву данные разведки.