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57 минут назад

NYT: предоставленные Киеву разведданные США способствовали убийству российских военных

RT на русскомиещё 2

Предоставленные Вашингтоном Киеву разведданные привели к гибели российских офицеров, однако при этом США выступают против передачи на Украину данных о «наиболее высокопоставленных» членах военного руководства России.

NYT: полученные Киевом от США разведданные способствовали гибели офицеров РФ
Фото: ТАССТАСС

Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских должностных лиц.

Отмечается, что Вашингтон тайно передаёт Киеву информацию в режиме реального времени о происходящем на поле боя, в том числе детали перемещений российских войск после второй фазы спецоперации.

«Украинские официальные лица объединили эти данные с собственной разведывательной информацией, включая перехваченные сообщения... для проведения артиллерийских обстрелов и других атак, в результате которых были убиты российские офицеры», — говорится в публикации.

Источники издания не стали называть точное число погибших российских военных, однако отметили, что не все удары украинской армии по позициям ВС России были нанесены при поддержке США.

Названо число гражданских на «Азовстали»

В апреле американский президент Джо Байден заявил, что Вашингтон продолжит передавать Киеву данные разведки.

Ранее официальный представитель американского Минобороны Джон Кирби подчеркнул, что украинские военные могут использовать развединформацию, которую получают от Пентагона, для проведения наступательных операций.

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