В Госдепе признали соблюдение Россией СНВ-3

"Нераспространение остается одним из основных интересов с точки зрения национальной безопасности, - подчеркивается в документе, опубликованном в среду на сайте комитета по иностранным делам Сената Конгресса США, где состоялись слушания, посвященные назначению Тернера на пост постоянного представителя США на Конференции по разоружению. - Это ключ к достижению конечной цели - мира без ядерного оружия при понимании того, что продвижение [на этом направлении] должно учитывать имеющиеся на сегодняшний день вызовы в сфере безопасности и что двигаться можно только последовательно при проведении эффективных проверок".