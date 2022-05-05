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50 минут назад

В Госдепе признали соблюдение Россией СНВ-3

ТАСС

Власти США полагают, что Россия по-прежнему соблюдает Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), для Вашингтона усилия в сфере нераспространения имеют ключевое значение. Об этом говорится в письменном заявлении американского дипломата Брюса Тернера, который в американском внешнеполитическом ведомстве, в частности, курирует вопросы, касающиеся контроля над вооружениями.

В Госдепе признали соблюдение Россией СНВ-3
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Нераспространение остается одним из основных интересов с точки зрения национальной безопасности, - подчеркивается в документе, опубликованном в среду на сайте комитета по иностранным делам Сената Конгресса США, где состоялись слушания, посвященные назначению Тернера на пост постоянного представителя США на Конференции по разоружению. - Это ключ к достижению конечной цели - мира без ядерного оружия при понимании того, что продвижение [на этом направлении] должно учитывать имеющиеся на сегодняшний день вызовы в сфере безопасности и что двигаться можно только последовательно при проведении эффективных проверок".

"Россия по-прежнему соблюдает Новый ДСНВ. По линии "пятерки" КНР также признала необходимость взаимодействия с Соединенными Штатами с целью снижения рисков и диалога по укреплению стабильности", - отмечается в заявлении Тернера.

Россия и США подписали СНВ-3 в 2010 году. В феврале 2021 года Москва и Вашингтон продлили его на максимально возможные пять лет - до 2026 года.

Армия,Конгресс США,Госдеп США,
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