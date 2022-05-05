Стало известно о вербовке поляков украинской разведкой

Служба внешней разведки (СВР) Украины с 2012 года вербовала граждан Польши и получала от них информацию о состоянии политических отношений Молдавии и Приднестровской молдавской республики (ПМР) и перспективах дальнейшего нахождения группировки российских миротворцев в Приднестровье. Об этом стало известно РИА Новости от источника в силовых ведомствах.

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Как рассказал собеседник агентства, одним из каналов сбора информации о молдавско-приднестровских отношениях выступал эксперт-политолог Мартин Косенковский из Католического университета Люблина. Благодаря агентуре украинская разведка регулярно получала информацию об оценках деятельности правящего альянса «За европейскую интеграцию в Молдове», способствовала повышению роли Киева в урегулировании приднестровского конфликта, а также принимала участие в разработке «приднестровского политического словаря».