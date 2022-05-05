Кадыров заявил об освобождении населенного пункта в Луганской области

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о полном освобождении населенного пункта Светличное в Луганской области. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Как рассказал Кадыров, чеченские военные совместно с народной милицией Луганской народной республики (ЛНР) и силами Министерства обороны России взяли под контроль населенный пункт. Кроме того, российские спецподразделения заняли первые кварталы поселка Нижнее.

Теперь на освобожденных территориях будут проводиться гуманитарные мероприятия. «Мы сделаем все, чтобы максимально быстро восстановить нормальную жизнь как в Светличном, так и в других районах Донбасса», — заключил Кадыров, поблагодарив бойцов, участвовавших в освобождении Светличного.