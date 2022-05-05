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1 час назад

Кадыров заявил об освобождении населенного пункта в Луганской области

Lenta.ruиещё 2

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о полном освобождении населенного пункта Светличное в Луганской области. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Кадыров заявил об освобождении населенного пункта в Луганской области
Фото: ТАССТАСС

Как рассказал Кадыров, чеченские военные совместно с народной милицией Луганской народной республики (ЛНР) и силами Министерства обороны России взяли под контроль населенный пункт. Кроме того, российские спецподразделения заняли первые кварталы поселка Нижнее.

Теперь на освобожденных территориях будут проводиться гуманитарные мероприятия. «Мы сделаем все, чтобы максимально быстро восстановить нормальную жизнь как в Светличном, так и в других районах Донбасса», — заключил Кадыров, поблагодарив бойцов, участвовавших в освобождении Светличного.

1 мая глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что скоро город Попасная Луганской области будет полностью освобожден. Он опубликовал видео, на котором заместитель начальника Росгвардии по республике Даниил Мартынов показывает освобожденное от украинских боевиков здание рады в городе.

Армия,Даниил Мартынов,Рамзан Кадыров,Минобороны России,Росгвардия,
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