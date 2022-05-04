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49 минут назад

В брошенных ВСУ окопах нашли «боевые наркотики»

Елена Прошина

Военнослужащие Народной милиции Луганской народной республики нашли в брошенных ВСУ окопах в Рубежном «боевые наркотики». Об этом сообщил боец ЛНР с позывным «Циркач», передает «РИА Новости».

В брошенных ВСУ окопах нашли «боевые наркотики»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это "БАС" — боевое анестезирующее средство, которым украинские военные пользуются. И неоднократно наши бойцы, в частности я, сталкивались с тем, что они с безумными глазами, безумными словами даже на танки бросались с автоматом просто», — приводятся в материале слова военнослужащего Народной милиции ЛНР.

По его словам, это могут быть те самые препараты, произведенные в американских лабораториях на территории Украины. Боец отметил, что наркотики включают в себя психотропное и подавляющее вещество, которое стимулирует в крови большое количество адреналина.

В результате военные, принявшие его, забывают о боли и усталости, становясь «универсальным солдатом», добавил он.

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