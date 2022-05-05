Украинские боевики оборудовали опорный пункт в детской больнице

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«В Лисичанске на территории детской больницы оборудован опорный пункт боевиков националистического батальона», — сказал представитель Минобороны (МО) России.

По его словам, в городской клинической больнице №8 Харькова украинскими военными размещены артустановки и склад боеприпасов. Персонал и всех гражданских лиц, в том числе тяжелобольных, под угрозой расправы выгнали.

При этом в Славянске на территории железнодорожной больницы по улице Малогородецкая размещена тяжелая военная техника, оборудован опорный пункт со складом боеприпасов. Кроме того, в Одессе в здании клинической больницы оборудован командный пункт военных, а на прилегающей территории разместили бронетехнику, артиллерию и РСЗО.

Представитель российского ведомства обратил внимание, что такие и подобные факты, грубо нарушающие нормы международного гуманитарного права, остаются без внимания.