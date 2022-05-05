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43 минуты назад

Украинские боевики оборудовали опорный пункт в детской больнице

Lenta.ruиещё 6

В подконтрольном Киеву Лисичанске на территории детской больницы украинские боевики оборудовали опорный пункт. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, пишет РИА Новости.

Украинские боевики оборудовали опорный пункт в детской больнице
Фото: ReutersReuters

«В Лисичанске на территории детской больницы оборудован опорный пункт боевиков националистического батальона», — сказал представитель Минобороны (МО) России.

По его словам, в городской клинической больнице №8 Харькова украинскими военными размещены артустановки и склад боеприпасов. Персонал и всех гражданских лиц, в том числе тяжелобольных, под угрозой расправы выгнали.

При этом в Славянске на территории железнодорожной больницы по улице Малогородецкая размещена тяжелая военная техника, оборудован опорный пункт со складом боеприпасов. Кроме того, в Одессе в здании клинической больницы оборудован командный пункт военных, а на прилегающей территории разместили бронетехнику, артиллерию и РСЗО.

Представитель российского ведомства обратил внимание, что такие и подобные факты, грубо нарушающие нормы международного гуманитарного права, остаются без внимания.

Ранее Мизинцев сообщил, что боевики территориальной обороны проводят карательные рейды в украинском Николаеве. По его словам, их целью является проверка местных жителей на предмет наличия у них признаков пророссийских взглядов и фактов передачи какой-либо информации российским военнослужащим.

Армия,Михаил Мизинцев,НЦУО РФ,
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