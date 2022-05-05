Минобороны РФ объявило об открытии гумкоридора в Мариуполе

Министерство обороны России объявило об открытии гуманитарного коридора для эвакуации мирных граждан (рабочих, женщин и детей) с территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе.

Фото: Куденко/РИА «Новости» Куденко/РИА «Новости»

"В соответствии с решением руководства Российской Федерации, исходя из гуманных принципов, Вооруженные Силы России с 08:00 до 18:00 (мск) 5, 6 и 7 мая 2022 года открывают гуманитарный коридор", - сообщает Межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию в Telegram.

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"В указанный период Вооруженные Силы России и формирования ДНР в одностороннем порядке прекращают любые боевые действия, подразделения отводятся на безопасное расстояние и обеспечивают вывод мирных граждан в любых избранных ими направлениях, как на территорию РФ, так и в подконтрольные киевским властям районы", - говорится в посте.

3 мая с "Азовстали" удалось вывести 101 человека. Эвакуацию проводили ООН и Международный комитет Красного Креста. Как рассказала координатор ООН в Украине Оснат Лубрани, люди прятались в туннеле под комбинатом и "спустя два месяца смогли увидеть дневной свет". Еще 58 человек присоединились к колонне в пригородном поселке Мангуш. Предыдущий этап эвакуации проводился 1 мая.

По информации Минобороны России, с территории завода эвакуировали 80 человек, в том числе женщин и детей. Их перевезли в населенный пункт Безыменное в ДНР. Один из вышедших с территории жилых районов у "Азовстали" в разговоре с РИА "Новости" предположил, что там остаются еще около 300 человек. Он также отметил, что не все знают о "зеленых коридорах", так как многие находятся в бомбоубежищах и информацию до них не доносят.

По данным телеканала "Россия 24", на территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе могут находиться более 500 гражданских лиц. По данным главы Чечни Рамзана Кадырова, в бункерах "Азовстали" укрываются свыше 150 мирных жителей и 170 раненых. "Штурма нет" Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ВС России не штурмуют "Азовсталь", но оперативно подавляют попытки боевиков выйти на огневые позиции. Приказ об отмене штурма "Азовстали" отменяться не будет, заверил он.

"Публично был отдан приказ верховным главнокомандующим об отмене штурма. Штурма нет. Мы видим с вами, что случаются обострения, связанные с тем, что боевики выходят на огневые позиции. Эти попытки подавляются весьма оперативно", - указал Песков.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и дальше оказывать помощь в процессе эвакуации людей с "Азовстали".

"Владимир Зеленский проинформировал Антониу Гутерриша об успешном проведении первого этапа, во время которого с "Азовстали" удалось вывезти 121 человека, и выразил надежду на успешное продолжение эвакуационной операции", - сообщается на сайте политика.

Зеленский также призвал генсека оказать содействие в вывозе с комбината всех раненых. Мариуполь - самый большой город на побережье Азовского моря, расположенный в Донецкой области Украины. В городе расположены два крупных предприятия черной металлургии - Металлургический комбинат имени Ильича и "Азовсталь", - а также машиностроительный завод "Азовмаш". Бои в промзоне в Мариуполе начались в начале марта. Вся территория города, кроме "Азовстали", находится под контролем ВС России и вооруженных сил ДНР.