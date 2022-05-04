Неопознанный объект со стороны Украины залетел в Венгрию

Неопознанное воздушное судно пересекло границу Венгрии и залетело в воздушное пространство страны со стороны Украины, для его идентификации и перехвата был поднят истребитель. Об этом сообщает Hungary Today.

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Объект был обнаружен на радаре вечером 3 мая, сигнал заметили недалеко от границы в восточной части Венгрии. Служба противовоздушной обороны Вооруженных сил страны была поднята по тревоге и задействовала истребитель Gripen для идентификации воздушного судна. Никакого самолета обнаружено не было, но истребитель еще некоторое время патрулировал район, прежде чем вернуться на базу.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Венгрия планировала захватить часть территории страны. В посольстве Венгрии назвали утверждения ложными и потребовали объяснений от руководства Украины.