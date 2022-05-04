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36 минут назад

Неопознанный объект со стороны Украины залетел в воздушное пространство Венгрии

Lenta.ru

Неопознанное воздушное судно пересекло границу Венгрии и залетело в воздушное пространство страны со стороны Украины, для его идентификации и перехвата был поднят истребитель. Об этом сообщает Hungary Today.

Неопознанный объект со стороны Украины залетел в Венгрию
Фото: ReutersReuters

Объект был обнаружен на радаре вечером 3 мая, сигнал заметили недалеко от границы в восточной части Венгрии. Служба противовоздушной обороны Вооруженных сил страны была поднята по тревоге и задействовала истребитель Gripen для идентификации воздушного судна. Никакого самолета обнаружено не было, но истребитель еще некоторое время патрулировал район, прежде чем вернуться на базу.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Венгрия планировала захватить часть территории страны. В посольстве Венгрии назвали утверждения ложными и потребовали объяснений от руководства Украины.

В конце марта истребители Венгрии также были подняты по тревоге из-за неопознанного самолета, залетевшего в воздушное пространство страны со стороны Украины. Воздушное судно направлялось в сторону Словакии. Некоторое время Gripen патрулировали район, затем вернулись на аэродром базирования в городе Кечкемет.

Армия,Алексей Данилов,
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