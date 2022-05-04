Сухопутные войска Финляндии опровергли появившиеся в телеграм-каналах данные о переброске военной техники на границу с Россией, сообщает РИА «Новости».
Ранее телеграм-каналы опубликовали видео из финского Тампере с движущимися железнодорожными составами с военной техникой. Сообщалось, что технику перевозят в сторону российской границы.
В пресс-службе сухопутных войск Финляндии заявили, что техника движется в Ниинисало, где проходят международные учения Arrow 22.
«В сети распространилось видео, на котором утверждается, что видна переброска танков к финским границам. Заявление на видео не соответствует действительности. Перемещение техники связано с армейскими механизированными учениями Arrow 22. Учения проходят в Ниинисало и Сякуля», - говорится в заявлении военных.
Учения Arrow 22 проходят поблизости от Ботнического залива - на противоположной от России стороне Финляндии, ближе к шведской границе. В маневрах принимают участие около 3,4 тысячи военных из Финляндии, Британии, Латвии, США и Эстонии и около 150 единиц бронетехники.