Сухопутные войска Финляндии опровергли появившиеся в телеграм-каналах данные о переброске военной техники на границу с Россией, сообщает РИА «Новости».

Ранее телеграм-каналы опубликовали видео из финского Тампере с движущимися железнодорожными составами с военной техникой. Сообщалось, что технику перевозят в сторону российской границы.

В пресс-службе сухопутных войск Финляндии заявили, что техника движется в Ниинисало, где проходят международные учения Arrow 22.

«В сети распространилось видео, на котором утверждается, что видна переброска танков к финским границам. Заявление на видео не соответствует действительности. Перемещение техники связано с армейскими механизированными учениями Arrow 22. Учения проходят в Ниинисало и Сякуля», - говорится в заявлении военных.