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1 час назад

НАТО отказалось от соблюдения договора с Россией

Вечерняя Москва

Североатлантический альянс (НАТО) отказывается от соблюдения положений Основополагающего акта Россия-НАТО от 1997 года. Об этом в среду, 4 мая, заявил председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр.

По его словам, договор «не будет сдерживать» альянс при осуществлении его планов.

— На данный момент общее мнение на политическом уровне таково, что мы не убиваем соглашение, но оно не остановит нас от необходимых с нашей стороны действий, — отметил он.

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Кроме того, Бауэр утверждает, что последние месяцы пытался связаться с начальником Генштаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым, но ему это не удалось, передает ТАСС.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США и НАТО обязаны перестать поставлять оружие на Украину, если они действительно намерены поспособствовать урегулированию кризиса. Министр подчеркнул, что вооруженные формирования Украины осуществляют «варварские обстрелы городов», используя мирное население в качестве «живого щита». Также он отметил издевательства ВСУ, которые периодически появляются в Сети, над пленными российскими солдатами.

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