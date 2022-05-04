НАТО отказалось от соблюдения договора с Россией

Североатлантический альянс (НАТО) отказывается от соблюдения положений Основополагающего акта Россия-НАТО от 1997 года. Об этом в среду, 4 мая, заявил председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр.

По его словам, договор «не будет сдерживать» альянс при осуществлении его планов.

— На данный момент общее мнение на политическом уровне таково, что мы не убиваем соглашение, но оно не остановит нас от необходимых с нашей стороны действий, — отметил он.

Кроме того, Бауэр утверждает, что последние месяцы пытался связаться с начальником Генштаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым, но ему это не удалось, передает ТАСС.