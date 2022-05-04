Президент Румынии одобрил ввод в страну военных сил США

Власти Румынии одобрили ввод в страну американского батальона Stryker, а также его размещение и проведение им операций на территории государства. Об этом сообщает Stiri pe surse.

Фото: Reuters Reuters

О вводе батальона президент страны Клаус Йоханнис сообщил в письме к сенаторам и депутатам. В документе сказано, что Stryker будет участвовать в выполнении задач НАТО по сдерживанию и обороне.

«Эскалация напряженности и массированное усиление российского военного присутствия вблизи Украины и в Черноморском регионе влияют на международную безопасность и стабильность, особенно европейскую и региональную безопасность на Черном море», - заявил Йоханнис.

Президент отметил, что размещение американского батальона позволит укрепить «устойчивость» Румынии.

«Этот весомый вклад является недвусмысленной демонстрацией солидарности США как союзника и главного стратегического партнера Румынии в контексте усилий по укреплению сдерживания и обороны на восточном фланге НАТО», - подчеркнул он.

Также Йоханнис сообщил парламенту о размещении в стране отряда истребителей F-35.

Он подчеркнул, что такие меры применяются «исходя из сложившейся ситуации и намерений Российской Федерации подтвердить свой статус крупной региональной державы».