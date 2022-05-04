В НАТО оценили перспективу расширения в Восточной Европе

Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что основополагающий акт Россия-НАТО от 1991 года все еще существует, но больше не сдерживает альянс. Об этом сообщает Financial Times.

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По словам Бауэра, страны НАТО больше не чувствуют себя связанными соглашением, в котором, среди прочего, содержится призыв к сокращению военной силы и недопущению развертывания новых сил в непосредственной близости друг от друга.

«Акт Россия-НАТО все еще существует. Но ничто из того, что мы должны сделать, не будет сдерживаться его содержанием», - заявил Бауэр.

Как отмечает FT, в частном порядке многие чиновники стран НАТО говорят, что считают этот акт мертвым.

«Пока общее мнение на политическом уровне такое, что мы не убиваем [соглашение], но ничто в нем. . . не помешает нам делать то, что мы должны делать», - подчеркнул Бауэр.

В НАТО утверждают, что у альянса нет иного выбора, кроме как расширить свое присутствие в Восточной Европе.

Сейчас в регионе под непосредственным командованием НАТО находятся сорок тысяч военнослужащих - в десять раз больше, чем за день до начала украинского кризиса. Боевые группы НАТО размещены в восьми странах - это в два раза больше, чем раньше.

В государствах восточного фланга НАТО, от Прибалтики до Болгарии, насчитывается около 330 тысяч военнослужащих - это национальные армии, усиленные подкреплениями из Западной Европы, США и Канады. Помимо сухопутных войск, в состоянии повышенной боевой готовности находятся до 130 самолетов НАТО, а около 150 боевых кораблей патрулируют моря.

Бауэр отметил, что перед НАТО стояла дилемма и многие хотели продолжить диалог, отказаться от усиления альянса, чтобы не провоцировать Россию.