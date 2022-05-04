Минобороны раскрыло детали работы расчетов российских ЗРК на Украине

«В ходе спецоперации противник пытался обмануть очень интересным маневром. Давал на затравку четыре высотные цели, серьезные цели с одного азимута, на котором мы работали, согласно радиолокационной информации, порядка шести-восьми часов. В это время совершенно с другого азимута с оборотом на 180 [градусов] заходили два бомбардировщика на позиционный район нашего соединения», – сказал он.