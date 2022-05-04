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28 минут назад

Минобороны раскрыло детали работы расчетов российских ЗРК на Украине

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

За все время спецоперации российские ЗРК «Бук-М22» и «Тор-2М» ликвидировали более 40 вражеских целей, сообщило Минобороны России.

Минобороны раскрыло детали работы расчетов российских ЗРК на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«За время спецоперации только эти подразделения ПВО уничтожили больше 40 целей», – сообщило ведомство на своей странице во «ВКонтакте».

Министерство опубликовало видео с одним из участников спецоперации, который рассказал о работе комплексов.

«В ходе спецоперации противник пытался обмануть очень интересным маневром. Давал на затравку четыре высотные цели, серьезные цели с одного азимута, на котором мы работали, согласно радиолокационной информации, порядка шести-восьми часов. В это время совершенно с другого азимута с оборотом на 180 [градусов] заходили два бомбардировщика на позиционный район нашего соединения», – сказал он.

Благодаря действиям радиолокационной разведки и умелым действиям расчета «Панцирь» воздушные цели были уничтожены на подлете.

Ранее Минобороны публиковало видео пуска крылатых ракет «Калибр» из акватории Черного моря по объектам военной инфраструктуры ВСУ.

Армия,Минобороны России,
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