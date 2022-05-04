Минобороны раскрыло детали работы расчетов российских ЗРК на Украине

За все время спецоперации российские ЗРК «Бук-М22» и «Тор-2М» ликвидировали более 40 вражеских целей, сообщило Минобороны России.
«За время спецоперации только эти подразделения ПВО уничтожили больше 40 целей», – сообщило ведомство на своей странице во «ВКонтакте».
Министерство опубликовало видео с одним из участников спецоперации, который рассказал о работе комплексов.
«В ходе спецоперации противник пытался обмануть очень интересным маневром. Давал на затравку четыре высотные цели, серьезные цели с одного азимута, на котором мы работали, согласно радиолокационной информации, порядка шести-восьми часов. В это время совершенно с другого азимута с оборотом на 180 [градусов] заходили два бомбардировщика на позиционный район нашего соединения», – сказал он.
Благодаря действиям радиолокационной разведки и умелым действиям расчета «Панцирь» воздушные цели были уничтожены на подлете.
Ранее Минобороны публиковало видео пуска крылатых ракет «Калибр» из акватории Черного моря по объектам военной инфраструктуры ВСУ.