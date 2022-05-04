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48 минут назад

Шойгу сделал заявление об украинских боевиках на «Азовстали»

Елена Прошина

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что украинские военные на «Азовстали» в Мариуполе надежно заблокированы. Как сообщает ТАСС, он подчеркнул, что Россия готова принять их сдачу и обеспечить выход оставшихся там мирных жителей.

«В соответствии с поручением Верховного главнокомандующего, остатки боевиков, находящиеся в промзоне завода "Азовсталь", надежно блокированы по всему периметру данной территории. Неоднократные предложения к националистам выпустить мирных жителей и сложить оружие с гарантией сохранения жизни и достойного обращения в соответствии с нормами международного права ими проигнорированы. Продолжаем эти попытки», — заявил Шойгу.

Он добавил, что российская армия в ходе спецоперации вместе с подразделениями ДНР и ЛНР расширяет контроль над территориями республик.

«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию. В настоящее время подразделения российской армии совместно с Народной милицией Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики расширяют контроль над территориями ЛНР и ДНР», — заявил министр.

Армия,Видео,Сергей Шойгу,
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