Шойгу сделал заявление об украинских боевиках на «Азовстали»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что украинские военные на «Азовстали» в Мариуполе надежно заблокированы. Как сообщает ТАСС, он подчеркнул, что Россия готова принять их сдачу и обеспечить выход оставшихся там мирных жителей.
«В соответствии с поручением Верховного главнокомандующего, остатки боевиков, находящиеся в промзоне завода "Азовсталь", надежно блокированы по всему периметру данной территории. Неоднократные предложения к националистам выпустить мирных жителей и сложить оружие с гарантией сохранения жизни и достойного обращения в соответствии с нормами международного права ими проигнорированы. Продолжаем эти попытки», — заявил Шойгу.
Он добавил, что российская армия в ходе спецоперации вместе с подразделениями ДНР и ЛНР расширяет контроль над территориями республик.
«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию. В настоящее время подразделения российской армии совместно с Народной милицией Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики расширяют контроль над территориями ЛНР и ДНР», — заявил министр.