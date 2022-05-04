Шойгу сделал заявление об украинских боевиках на «Азовстали»

«В соответствии с поручением Верховного главнокомандующего, остатки боевиков, находящиеся в промзоне завода "Азовсталь", надежно блокированы по всему периметру данной территории. Неоднократные предложения к националистам выпустить мирных жителей и сложить оружие с гарантией сохранения жизни и достойного обращения в соответствии с нормами международного права ими проигнорированы. Продолжаем эти попытки», — заявил Шойгу.