Российские истребители назвали самыми маневренными в мире

Как пишется в статье турецкой газеты Star, главное, что нужно знать о российских боевых самолетах, это то, что они обладают лучшей маневренностью в мире. И это является отличительной чертой российского военного авиастроения, о каких бы моделях не шла речь. Российский истребитель в 2,25 раза быстрее звука и имеет коэффициент маневренности 9,6 из 10. Американский F-16 летает со скоростью 2,99 Маха и имеет коэффициент маневренности 7,9 из 10. Отмечается также, что в целях повышения маневренности российский истребитель имеет более широкий размах крыла.