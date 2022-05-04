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55 минут назад

Российские истребители назвали самыми маневренными в мире

Российская Газета

Российские истребители назвали самыми маневренными в мире. МиГ-29 и МиГ-35 сравнивали по разным показателям с американским F-16.

Российские истребители назвали самыми маневренными в мире
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как пишется в статье турецкой газеты Star, главное, что нужно знать о российских боевых самолетах, это то, что они обладают лучшей маневренностью в мире. И это является отличительной чертой российского военного авиастроения, о каких бы моделях не шла речь. Российский истребитель в 2,25 раза быстрее звука и имеет коэффициент маневренности 9,6 из 10. Американский F-16 летает со скоростью 2,99 Маха и имеет коэффициент маневренности 7,9 из 10. Отмечается также, что в целях повышения маневренности российский истребитель имеет более широкий размах крыла.

МиГ-29 - российский многоцелевой истребитель четвертого поколения. Вооружен управляемыми ракетами, в состоянии уничтожать все виды воздушных и наземных целей.

МиГ-35 - российский легкий истребитель поколения 4++, приближен к пятому поколению. Господствует в воздухе, наносит эффективные удары высокоточным оружием по любым целям.

Армия,Оружие,
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