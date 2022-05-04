Экс-депутат Рады: Зеленский отказался сражаться за Киев

Украинское руководство, в том числе президент Владимир Зеленский, списали со счетов восток, юг страны, в том числе Киев. Их главная цель — больше разрушенных городов и жертв среди мирного населения, заявил бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Украинское руководство больше не интересует сохранность жизней и прекращения боевых действий на востоке и юге, а впоследствии — и в центре страны, они их уже списали, и Киев тоже. Их задача — нанести максимальный ущерб инфраструктуре городов и промышленным объектам, на примере Мариуполя, которые впоследствии попадут под контроль России», — написал он в своем telegram-канале.

Кива убежден, что еще одной целью Зеленского может быть наложение новых пакетов санкций на РФ со стороны ЕС, США и других государств. Делается это в интересах Запада, а также для затягивания времени, уточняет Pravda.Ru. По его мнению, переговоры с Украиной бессмысленны.

Ранее экс-депутат Рады сделал заявление, что к Польше может присоединиться западная часть Украины после референдума, пишет сайт MK.RU. Он уточнил, что уже началось формирование западного рубежа украинской обороны.