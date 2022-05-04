Украинское руководство, в том числе президент Владимир Зеленский, списали со счетов восток, юг страны, в том числе Киев. Их главная цель — больше разрушенных городов и жертв среди мирного населения, заявил бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива.
«Украинское руководство больше не интересует сохранность жизней и прекращения боевых действий на востоке и юге, а впоследствии — и в центре страны, они их уже списали, и Киев тоже. Их задача — нанести максимальный ущерб инфраструктуре городов и промышленным объектам, на примере Мариуполя, которые впоследствии попадут под контроль России», — написал он в своем telegram-канале.
Кива убежден, что еще одной целью Зеленского может быть наложение новых пакетов санкций на РФ со стороны ЕС, США и других государств. Делается это в интересах Запада, а также для затягивания времени, уточняет Pravda.Ru. По его мнению, переговоры с Украиной бессмысленны.
Ранее экс-депутат Рады сделал заявление, что к Польше может присоединиться западная часть Украины после референдума, пишет сайт MK.RU. Он уточнил, что уже началось формирование западного рубежа украинской обороны.
Россия, проводя вынужденную спецоперацию на Украине, фактически противоборствует альянсу НАТО, который годами обучал украинскую армию военной тактике и боям в городской среде. Военные специалисты Минобороны РФ установили, что американские военные передали нацбату «Азов» (запрещенная на территории РФ террористическая организация) стратегию террористов запрещенного в России «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация).