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38 минут назад

Минобороны заявило о ракетных ударах по станциям поставки на Украину оружия

Елена Прошина

Минобороны РФ заявило о ракетных ударах по объектам железнодорожных станций пяти украинских городов — Подборцы, Львов, Волонец, Тимково и Пятихатка. Через них осуществлялась доставка вооружения и боеприпасов производства США и европейских стран для ВСУ. Как сообщает ТАСС, об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны заявило о ракетных ударах по станциям поставки на Украину оружия
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, ВС РФ уничтожили тяговые электроподстанции в районе железнодорожных станций, через которые на Украину поставлялось иностранное оружие.

«Высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования уничтожены шесть тяговых электроподстанций в районах железнодорожных станций Подборцы, Львов, Волонец, Тимково и Пятихатка, через которые украинской группировке войск на Донбассе осуществлялась доставка вооружения и боеприпасов производства США и европейских стран», — заявил он.

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал её целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Армия,Игорь Конашенков,Владимир Путин,Верховный суд,Минобороны России,
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