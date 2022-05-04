Минобороны заявило о ракетных ударах по станциям поставки на Украину оружия

Минобороны РФ заявило о ракетных ударах по объектам железнодорожных станций пяти украинских городов — Подборцы, Львов, Волонец, Тимково и Пятихатка. Через них осуществлялась доставка вооружения и боеприпасов производства США и европейских стран для ВСУ. Как сообщает ТАСС, об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

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По его словам, ВС РФ уничтожили тяговые электроподстанции в районе железнодорожных станций, через которые на Украину поставлялось иностранное оружие.

«Высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования уничтожены шесть тяговых электроподстанций в районах железнодорожных станций Подборцы, Львов, Волонец, Тимково и Пятихатка, через которые украинской группировке войск на Донбассе осуществлялась доставка вооружения и боеприпасов производства США и европейских стран», — заявил он.