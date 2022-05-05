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1 час назад

Вооруженные силы России сбили украинский беспилотник Bayraktar TB2

Lenta.ruиещё 4

Вооруженным силам России удалось сбить украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Bayraktar TB2. Об этом в четверг, 5 мая, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Конашенков заявил об уничтожении беспилотника Bayraktar TB2
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Военнослужащий уточнил, что БПЛА был уничтожен в районе острова Змеиный. Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты три беспилотника над селом Малая Камышеваха, которое находится в Харьковской области, и городом Северск в Луганской Народной Республике (ЛНР).

2 мая Минобороны сообщило о трех сбитых беспилотниках Bayraktar TB2 в районе острова Змеиный. Тогда же российским войскам удалось сбить еще четыре украинских беспилотника в Харьковской области и в границах Донецкой народной республики (ДНР).

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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