Конашенков заявил об уничтожении беспилотника Bayraktar TB2

Вооруженным силам России удалось сбить украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Bayraktar TB2. Об этом в четверг, 5 мая, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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Военнослужащий уточнил, что БПЛА был уничтожен в районе острова Змеиный. Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты три беспилотника над селом Малая Камышеваха, которое находится в Харьковской области, и городом Северск в Луганской Народной Республике (ЛНР).