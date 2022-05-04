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27 минут назад

В Белоруссии началась внезапная проверка сил реагирования

Алиса Селезнёва

В Вооруженных силах Белоруссии началась внезапная проверка сил реагирования, в ходе которой будет отработано приведение в боевую готовность, совершение марша в назначенные районы и выполнение учебно-боевых задач. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минобороны страны.

В Белоруссии началась внезапная проверка сил реагирования
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Цель проверки - оценка готовности и способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций. Воинские части и подразделения будут действовать на незнакомых участках местности в условиях быстро меняющейся обстановки», - пояснили в военном ведомстве.

По данным Минобороны Белоруссии, проверка носит комплексный характер и состав сил «будет поэтапно наращиваться».

При этом в ведомстве особо отметили, что мероприятия призваны помочь в обучении войск и «не несут никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности».

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Ее целью он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции. Также под санкционным давлением оказалась и Белоруссия, как ближайший союзник России.

Армия,Владимир Путин,ЕС,
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