В Белоруссии началась внезапная проверка сил реагирования

В Вооруженных силах Белоруссии началась внезапная проверка сил реагирования, в ходе которой будет отработано приведение в боевую готовность, совершение марша в назначенные районы и выполнение учебно-боевых задач. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минобороны страны.
«Цель проверки - оценка готовности и способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций. Воинские части и подразделения будут действовать на незнакомых участках местности в условиях быстро меняющейся обстановки», - пояснили в военном ведомстве.
По данным Минобороны Белоруссии, проверка носит комплексный характер и состав сил «будет поэтапно наращиваться».
При этом в ведомстве особо отметили, что мероприятия призваны помочь в обучении войск и «не несут никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности».
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Ее целью он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции. Также под санкционным давлением оказалась и Белоруссия, как ближайший союзник России.