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50 минут назад

КНДР запустила ракету в сторону Японского моря

Елена Прошина

Северная Корея произвела очередной запуск ракеты в направлении Японского моря, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи.

КНДР запустила ракету в сторону Японского моря
Фото: ТАССТАСС

Неопознанный снаряд может быть межконтинентальной баллистической ракетой. Южнокорейские военные анализируют данные о дальности и максимальной высоте полёта снаряда.

В текущем году КНДР произвела 14 пусков различных ракет. А 16 апреля была испытана новая система тактического управляемого оружия.

Пхеньян продолжит укреплять свои ядерные силы «на максимальной скорости», заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время парада в честь годовщины основания Корейской народной армии (КНА).

Армия,Чен Ким,Объединенный комитет начальников штабов армии США,
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