КНДР запустила ракету в сторону Японского моря

Северная Корея произвела очередной запуск ракеты в направлении Японского моря, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи.
Неопознанный снаряд может быть межконтинентальной баллистической ракетой. Южнокорейские военные анализируют данные о дальности и максимальной высоте полёта снаряда.
В текущем году КНДР произвела 14 пусков различных ракет. А 16 апреля была испытана новая система тактического управляемого оружия.
Пхеньян продолжит укреплять свои ядерные силы «на максимальной скорости», заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время парада в честь годовщины основания Корейской народной армии (КНА).