КНДР запустила ракету в сторону Японского моря

Северная Корея произвела очередной запуск ракеты в направлении Японского моря, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи.

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Неопознанный снаряд может быть межконтинентальной баллистической ракетой. Южнокорейские военные анализируют данные о дальности и максимальной высоте полёта снаряда.

В текущем году КНДР произвела 14 пусков различных ракет. А 16 апреля была испытана новая система тактического управляемого оружия.