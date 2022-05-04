КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря

Северная Корея запустила неизвестный снаряд в Японское море 4 мая. Об этом пишет крупнейшее информационное агентство Республики Корея Yonhap News cо ссылкой на сообщение Объединенный комитет начальников штабов.

Фото: KCNA KCNA

Об инциденте сообщили 4 мая в 12:07 (по местному времени, 6:07 мск). Военные Южной Кореи анализируют дальность и высоту ракеты, предполагается, что это баллистическая ракета. В последний раз КНДР запускала два снаряда в сторону Японского моря 17 апреля.

До этого в Японии предложили возобновить учения по эвакуации населения из-за ракетных пусков КНДР. В последний раз учения гражданской обороны по эвакуации населения проводились в Японии в 2017 году. Они были временно прекращены из-за начала переговорного процесса между Северной Кореей и Соединенными Штатами — тогда же КНДР прекратила проводить пуски ракет.