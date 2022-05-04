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43 минуты назад

КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря

Газета.Ruиещё 2

Северная Корея запустила неизвестный снаряд в Японское море 4 мая. Об этом пишет крупнейшее информационное агентство Республики Корея Yonhap News cо ссылкой на сообщение Объединенный комитет начальников штабов.

КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря
Фото: KCNAKCNA

Об инциденте сообщили 4 мая в 12:07 (по местному времени, 6:07 мск). Военные Южной Кореи анализируют дальность и высоту ракеты, предполагается, что это баллистическая ракета. В последний раз КНДР запускала два снаряда в сторону Японского моря 17 апреля.

До этого в Японии предложили возобновить учения по эвакуации населения из-за ракетных пусков КНДР. В последний раз учения гражданской обороны по эвакуации населения проводились в Японии в 2017 году. Они были временно прекращены из-за начала переговорного процесса между Северной Кореей и Соединенными Штатами — тогда же КНДР прекратила проводить пуски ракет.

Как утверждает помощник президента Соединенных Штатов Джейк Салливан, Пхеньян в ближайшие месяцы продолжит предпринимать новые усилия, направленные на развитие своих ядерной и ракетной программ.

Армия,Объединенный комитет начальников штабов армии США,
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