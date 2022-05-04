В Болгарии возмутились из-за поставок оружия на Украину

Акции против поставок Болгарией оружия на Украину и с требованием соблюдения нейтралитета прошли в 11 городах страны, в том числе Софии, Пловдиве, Варне, Бургасе, Русе, передает «Болгарское национальное радио».

Фото: Reuters Reuters

«Общеболгарский поход за мир и нейтралитет», организованный в социальных сетях, собрал сотни человек. Большинство участников протеста несли государственные флаги, на многочисленных плакатах были написаны призывы к полному нейтралитету Болгарии в украинском кризисе, призывы к миру.

«Болгария в украинском конфликте должна быть миротворцем, а не давать оружие», - заявляли участники акции в Софии.

Они потребовали от депутатов парламента, которые на заседании 4 мая должны рассмотреть вопрос об оказании военной помощи Украине, наложить мораторий на отправку войск и оружия, на создание военных баз на территории страны. Также жители Болгарии призвали к отставке правительства.