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9 минут назад

В Болгарии возмутились из-за поставок оружия на Украину

Елена Прошина

Акции против поставок Болгарией оружия на Украину и с требованием соблюдения нейтралитета прошли в 11 городах страны, в том числе Софии, Пловдиве, Варне, Бургасе, Русе, передает «Болгарское национальное радио».

В Болгарии возмутились из-за поставок оружия на Украину
Фото: ReutersReuters

«Общеболгарский поход за мир и нейтралитет», организованный в социальных сетях, собрал сотни человек. Большинство участников протеста несли государственные флаги, на многочисленных плакатах были написаны призывы к полному нейтралитету Болгарии в украинском кризисе, призывы к миру.

«Болгария в украинском конфликте должна быть миротворцем, а не давать оружие», - заявляли участники акции в Софии.

Они потребовали от депутатов парламента, которые на заседании 4 мая должны рассмотреть вопрос об оказании военной помощи Украине, наложить мораторий на отправку войск и оружия, на создание военных баз на территории страны. Также жители Болгарии призвали к отставке правительства.

Ранее президент страны Румен Радев также выступил категорически против отправки военной помощи на Украину. По его словам, это бы означало вовлечение Болгарии в конфликт.

Армия,Румен Радев,
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